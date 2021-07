On savait qu’il ne ferait pas de vieux os en Jeep Élite, et ce, malgré l’intérêt de Bourg-en-Bresse. Hans Vanwijn a décidé de rejoindre la première division espagnole, et plus particulièrement le Casademont

Saragosse, 13e du dernier championnat de Liga ACB. Le Louvaniste, qui a pris une autre dimension du côté de Dijon, aura pour mission de s’installer comme un joueur de choix au sein du club de l’Aragon.

En Bourgogne, Vanwijn tournait à plus de dix points par match.