Il a rompu son contrat avec le club catalan.

Haris Bratanovic (18 ans) et le FC Barcelone, c'est terminé ! L'espoir du basket-ball belge a décidé de rompre son contrat avec le club qu'il avait rejoint l'année dernière. Le jeune gantois de 2,08m, qui évoluait au sein de l'équipe B en D3 espagnole, a souhaité quitter la Catalogne pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière. "Je n'ai pas assez souvent reçu ma chance. Pour s'améliorer, il faut jouer et ce n'est plus le cas", a déclaré le joueur à Belga.

L'international belge avait pourtant une option pour continuer son aventure espagnole d'une saison. Après discussions avec sa famille et son agent, il a toutefois préféré demander à quitter le club et la direction du Barça ne s'est pas opposée à la rupture du contrat. Désormais libre comme le vent, Haris Bratanovic ne sait pas de quoi son avenir sera fait mais il lance déjà un appel du pied aux écuries d'Euromillions League. "L'objectif est de jouer en D1 belge la saison prochaine."

Nombreux sont les clubs belges qui risquent d'être intéressés par un tel profil de pivot, qui plus est de nationalité belge. Considéré comme un des plus grands talents du basket belge, avait quitté Falco Gand (D3) pour rejoindre le FC Barcelone à l'âge de 17 ans. "J'étais très content de ma première saison, surtout que j'ai reçu du temps de jeu en D2 espagnole."

Malheureusement pour lui, la seconde saison n'a pas tourné comme il l'espérait. Il n'a par exemple pas été repris dans l'effectif pour l'Euroligue U18 avec son club alors qu'il avait crevé l'écran la saison dernière avec une moyenne de 17 points et 10 rebonds. Tout cela n'a en revanche pas empêché Dario Gjergja, sélectionneur de l'équipe nationale belge, de l'appeler pour affronter la Lituanie et le Danemark il y a deux semaines.

C'est cette confiance offerte par Gjergja que le Belge souhaite retrouver en club. Reste à voir quelle équipe parviendra à le convaincre...