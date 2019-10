Une situation compliquée pour la jeune fille pour qui le basket reste avant tout une passion depuis toute petite. "Le basket est une passion pour moi mais je ne la retrouve pas en équipe nationale. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je suis contente de la tournure de ma carrière et je suis reconnaissante envers tous les clubs qui m'ont donné ma chance."



Et si elle ne renie pas la Belgique, son avenir en équipe nationale semble clair: ce sera sans elle! "Je serai toujours cette fille de Bruxelles qui aime le basket mais je ne veux pas travailler avec cette fédération ni faire partie de l'équipe nationale belge. Je leur souhaite le meilleur pour les années à venir. Elles ont eu des résultats incroyables ces dernières années et je ne vois pas pourquoi cela ne continuerait pas."



Hind Ben Abdelkader conclut son message avec des paroles lourdes de sens qui peuvent poser question. "C'est la première et la dernière fois que je parle de cette situation. Je suis maintenant concentrée sur mon début de saison avec Hatay. Peut-être qu'avec trois autres lettres, l'histoire aurait été différente." Et de signer son message sur Twitter Hind BEN Abdelkader!

Cela fait des années maintenant que la situation d'Hind Ben Abdelkader en équipe nationale est floue. De nombreux spectateurs se demandent, lors de chaque fenêtre internationale, pourquoi l'un des plus grands talents du pays ne porte pas le maillot des Cats. Après de nombreux mois sans rien dire, la joueuse d'Hatay en Turquie brise le silence et s'exprime pour la première fois sur les réseaux sociaux., explique-t-elle sur Twitter.Et d'expliquer que depuis 2012, la situation s'est enlisée.