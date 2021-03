Jamais encore depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, le Brussels n’est parvenu à enchaîner plus de deux succès consécutifs. L’équipe bruxelloise, renforcée par l’arrivée de Chol dans le secteur intérieur, semblait pourtant avoir passé la deuxième vitesse en décrochant deux succès convaincants face à Malines et Liège avant le break international. Deux semaines plus tard, la dynamique s’est à nouveau enrayée avec une défaite à domicile face aux mêmes Malinois.