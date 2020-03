Ian Hanavan sera le nouveau coach du Brussels la saison prochaine.

Alors que le Brussels vit une saison plus que compliquée et qu’il a vu Serge Crevecœur quitter le navire en direction d’un nouveau défi à Gravelines (en France), les dirigeants n’ont pas dit leur dernier mot. Si l’avenir en D1 des Bruxellois n’est pas encore certain, une chose l’est : Ian Hanavan, l’ancien joueur d’Anvers, d’Alost et de Louvain, enfilera le costume de coach principal la saison prochaine. Rencontre avec l’Américain âgé de 39 ans, au passeport belge, qui doit redonner des couleurs au club de la capitale.