Ioann Iarochevitch (32 ans) de prolonger son contrat à Liège pour deux saisons supplémentaires. Une excellente nouvelle pour les dirigeants et le staff liégeois conservent donc leur meilleur élément cette saison avec 15.3 points, 7.3 rebonds et 2.4 passes par match en moyenne. Après Lovre Basic, dont la prolongation de contrat a été annoncée la semaine dernière, le pivot belge est le quatrième joueur à rempiler au Country Hall en vue de la prochaine campagne puisque Romain Bruwier et François Lhoest avait eux aussi signé un nouveau contrat en cours de saison.

Au niveau des départs, Kevin Stilmant (Louvain), Romain Boxus (Louvain) et Milos Bojovic (en partance pour Limburg) ont quitté le club qui a terminé avant-dernier du défunt championnat avec un bilan de 6 victoires pour 20 défaites.