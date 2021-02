Ibrahima Fall-Faye quitte Anvers pour Monaco avec effet immédiat! Basket J.Br. Nouveau coup dur pour les Anversois qui perdent encore un cadre de leur effectif. © BELGA

Décidément, la saison est mouvementée du côté des Giants d'Anvers. Après avoir perdu Kenneth Smith en début de saison (remplacé par Sterling Gibbs), coupé Jalen Jenkins et perdu Roby Rogiers sur blessure, c'est un nouveau cadre de l'effectif qui fait ses valises.



Particulièrement en vue depuis le début de la saison (13.6 points, 4.4 rebonds et 1.6 passe par match), Ibrahima Fall-Faye, le pivot sénégalais des Giants, quitte lui aussi Anvers. Direction la France, et plus précisément Monaco, avec effet immédiat.



Une grosse perte qu'il faudra compenser si les Anversois veulent rivaliser avec l'ogre ostendais. Du côté des dirigeants, on explique que, comme pour Kenneth Smith, on n'avait pas envie de mettre des bâtons dans les roues d'Ibrahima Fall-Faye. Mais ce départ ne remet pas en cause les objectifs de début de saison et les responsables des Giants sont déjà à la recherche de deux renforts étrangers.