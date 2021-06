Igor Mintogo prolonge pour deux saisons avec Mons-Hainaut Basket Jérôme Brys Le jeune joueur belge de 21 ans a su tirer son épingle du jeu cette saison grâce à sa vista au périmètre. © BELGA

La saison à peine terminée pour les Renards qu'il est déjà temps de penser à l'année prochaine. Si Anthony Lambot a déjà confirmé son départ en paraphant un contrat pour trois saisons avec Limburg United, une première bonne nouvelle est arrivée à la Diamonte.Arena. Belle révélation de la saison, le jeune Belge Igor Mintogo (21 ans) vient en effet de prolonger son contrat pour deux saisons avec les Montois. "J’ai passé une très bonne année au sein du club, mon intégration s’est faite rapidement et je me suis facilement senti à ma place, explique-t-il. C’est avec plaisir que j’ai resigné pour deux saisons. J’espère pouvoir apporter encore plus au club la saison prochaine. Je regrette juste de ne pas avoir pu rencontrer l’ensemble de nos supporters et j’ai hâte de voir une arena pleine dès septembre."



Ailier shooteur, le jeune belge est donc lié au club jusqu'à la saison 2022-2023 avec une option pour une année supplémentaire. En interne, les dirigeants travaillent toujours pour tenter de prolonger leurs cadres même s'il sera compliqué de conserver de manière intacte le quatuor Jabril Durham, Arik Smith, Auston Barnes et Skylar Spencer. Par ailleurs, Ajdin Penava dispose d'une option pour la saison prochaine et le club devrait logiquement continuer l'aventure avec l'intérieur bosnien.