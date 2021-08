In the zone: 3e épisode avec Marjorie Capréaux (PODCAST)



© DR

La troisième acte du nouveau podcast « In the zone » mis sur pied par Erik Lenoir, entouré en studio par Duke Tshomba, Michel-Yves Dumont et Benoît Peeters, est de sortie. À cette occasion, une invitée de marque était de la partie en la personne de Marjorie Carpréaux (internartionale belge) qui est revenue sur les événements récents vécus avec les Belgian Cats.L’autre volet de l’émission concerne la NBA avec un petit tour de table afin de débattre sur les équipes les mieux armées pour la nouvelle saison ainsi que sur les éventuels outsiders et surprises.Bonne écoute !