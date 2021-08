Après une grande première fin juin, le podcast In the zone, est de retour pour une seconde édition. In the zone, c'est un concept simple : parler basket, sans langue de bois avec deux personnages bien connus aux commandes. Aux manettes et à la présentation, on retrouve Erik Lenoir, connu pour commenter les matchs sur Eleven Sports et qui sillonne les parquets belges tout au long de la saison. C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiative de ce nouveau rendez-vous pour tous les amoureux de basket.



A ses côtés, on retrouve l'inévitable Duke Tshomba. Fidèle comparse d'Erik Lenoir, avec qui il forme les "TrashBrothers", l'ancien joueur de l'élite manie le verbe et le style avec des analyses piquantes et percutantes.



Pour cet épisode, deux invités: Michel-Yves Doumont et moi-même.



Au menu de ce deuxième épisode: les Finals NBA, la draft, les premiers transferts mais également les Jeux olympiques autour de l'exploit du 3x3 belge et du parcours des Belgian Cats. Sans oublier une petite dose de BNXT League avec une présentation de la nouvelle formule de la compétition made in Erik Lenoir à la "Akhenaton". Le tout, dans la bonne humeur, les rires, le sérieux. Bonne écoute.





