L'intérieur belge évoluera encore au Country Hall la saison prochaine.

Après avoir enregistré les transferts entrants des jeunes belges Romain Boxus et Kevin Stilmant, Liège Basket a annoncé la prolongation du contrat de Ioann Iarochevitch. L'intérieur belge (2,07m), qui fêtera ses 31 ans à la fin du mois de mai, sera donc au poste la saison prochaine pour une septième campagne dans sa carrière sous le maillot liégeois. La saison passée, il avait enregistré une moyenne de 11.7 points et 6.0 rebonds en championnat.

La prolongation du contrat de Iarochevitch était dans l'air et le club espère en faire de même avec Milos Bojovic, ce qui ne devrait d'ailleurs plus tarder. Si le leader offensif croate signe un nouveau bail au Country Hall, Lionel Bosco, qui a pris le relais de Sacha Massot au poste de coach principal, disposerait alors d'un noyau de dix joueurs (Lemaire, Lambermont, Kohajda, Lhoest, Potier et Hubert avaient déjà été confirmés).