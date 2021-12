Les Espagnols de Manresa ont enchaîné une cinquième victoire de suite en Ligue des Champions de basket mardi soir sur le parquet des Polonais d'Ostrow (75-88). Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 10 points et 12 rebonds.

Ismaël Bako et ses coéquipiers de Manresa ont continué leur parcours sans faute dans la compétition en prenant rapidement les commandes de la rencontre (15-23) sous l'impulsion de Chima Moneke (16 points). En tête, les visiteurs ont géré la suite de la rencontre (33-41 à la pause) avant de résister aux Polonais en deuxième mi-temps (57-67 et 75-88). Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 10 points, 12 rebonds et 4 passes en 20 minutes. Un succès qui leur permet de valider leur première place du groupe B avec un bilan de 5 victoires en autant de rencontres.

Dans le groupe F, celui d'Ostende qui joue ce mercredi face aux Turcs de Tofas Bursa, les Français de Strasbourg ont décroché une importante victoire (38-47 et 86-93) sur le parquet des Estoniens de Kalev/Cramo. Un succès qui leur permet de grimper provisoirement à la première place du groupe avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites.

Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes et troisièmes s'affronteront dans un barrage ("play-in").