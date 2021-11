Ismaël Bako sur les tablettes du... Zalgiris Kaunas! Basket Jérôme Brys Les Lituaniens sont à la recherche d'un intérieur pour palier la blessure du Français Joffrey Lauvergne et la piste du Belgian Lion est envisagée. © Manresa

Et si l'ascension d'Ismaël Bako connaissait un nouveau coup de boost? Depuis trois ans, l'ancien pivot des Giants d'Anvers ne cesse d'impressionner et de gravir les échelons de manière constante. Deux saisons à l'ASVEL Villeurbanne de Tony Parker (très intéressantes) lui ont permis de grandir et d'attirer les regards de l'Espagne.



Cet été, le longiligne pivot des Belgian Lions a pris la direction de BAXI Manresa et depuis le début de la saison, on peut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Fer de lance de cette équipe qui pointe actuellement à la 9e place de la Liga ACB (4 victoires pour 4 défaites), ses prestations pourraient lui permettre de peut-être rejoindre un club historique dont le palmarès est bien plus long qu'un bras.



Ce club, c'est le Zalgiris Kaunas en Lituanie. En proie à des problèmes d'effectif avec les absences du Français Joffrey Lauvergne et du Lituanien Paulius Jankunas, les dirigeants du Zalgiris aurait placé Ismaël Bako tout en haut de la liste des potentielles recrues. Une belle reconnaissance pour l'international belge qui pourrait rejoindre ce club mythique, champion national à 23 reprises mais également vainqueur de la prestigieuse Euroleague en 1999.



Aujourd'hui, le club est en difficulté dans la compétition européenne avec 7 défaites en autant de rencontres. Néanmoins, si ce transfert devait se concrétiser, ce serait un nouveau pas en avant pour Ismaël Bako qui, décidément, ne cesse d'étonner.