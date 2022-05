Cette saison, il était actif en Pologne, avec Torun, où son équipe a été éliminée en quart de finale des playoffs. Le club polonais aurait aimé le voir prolonger mais la proposition d'Anvers a eu sa préférence. "Je suis extrêmement heureux de faire mon retour en Belgique après 10 ans et de pouvoir travailler dans une structure comme celle des Giants Antwerp. Je ferai tout pour faire encore grandir le club. Je suis impatient de débuter", a confié celui qui succèdera à Luc Smout.



Disposant de l'un des plus gros budgets du championnat belge, les résultats du club métropolitain ont déçu ces dernières années. L'élimination en quarts de finale des playoffs belges la semaine passée face à Mons-Hainaut a été une désillusion de plus. Désormais, les Giants sont reversés en BNXT playoffs où ils affronteront le Brussels au deuxième tour cette semaine.



Ivica Skelin va effectuer son retour en Belgique la saison prochaine à la tête de l'équipe des Giants Antwerp. Le Croate de 48 ans n'est pas un inconnu en Belgique puisqu'il a déjà coaché à Pepinster (2006-2008) et (2010-2011) et à Louvain (2008-2010) par le passé. Il a aussi été assistant-coach au Spirou Charleroi en 2010-11. Par la suite, Ivica Skelin est aussi passé par les Pays-Bas. D'abord à Groningen (de 2012 à 2015) où il a signé le doublé Coupe/championnat en 2014, ce qui lui a valu le titre de coach de l'Année. Puis du côté de Den Bosch en 2018-2019. Dans son pays natal, le Croate a aussi été coach de Split et membre du staff de l'équipe nationale.