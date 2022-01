"J'ai essayé tous les cinq possibles pour trouver une solution": Sam Rotsaert a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout du Brussels (77-68) Basket Jérôme Brys © BELGA

Samedi soir, le Spirou a empoché un quatrième succès de rang. Une victoire importante dans l'optique de la lutte pour le Top 5 mais que ce fut compliqué pour les joueurs de Sam Rotsaert qui ont été mis en difficulté par des Bruxellois accrocheurs, à l'image de Pape Badji (24 points et 7 rebonds) qui a fait beaucoup de mal dans la peinture. "Ces deux rencontres face au Brussels ont été très difficiles et le coach Jaumin a changé l'équipe en très peu de temps, reconnaît Sam Rotsaert. Pendant trois quart-temps, j'ai essayé tous les cinq possibles pour trouver une solution. Durant 34 minutes, notre équipe a manqué d'activité, d'intensité et d'énergie. Ce n'est tout simplement pas nous!"



Avec onze rebonds offensifs en première mi-temps (16 au total), les Bruxellois ont largement dominé le secteur avant le money-time. "Ce n'était pas bon aujourd'hui et il faut le reconnaître. Malgré tout, les gars ont trouvé une manière pour gagner. Et si ça a été compliqué, c'est à cause du Brussels qui a très bien joué." Côté carolo, on retiendra les nouvelles belles prestations des "petits" Milan Samardzic (15 points et 4 passes) et Rafael Lisboa (16 points, 5 rebonds et 4 passes) mais surtout le retour remarqué de Yoeri Schoepen.