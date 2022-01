Dans le monde du sport professionnel, il existe plusieurs catégories de "grandes gueules". Ceux qui l’ouvrent et qui ne font rien sur le terrain. Ceux qui ne disent rien et qui répondent par leurs performances. Et alors, ceux qui l’ouvrent et qui assument ensuite sur le parquet. Ja Morant fait partie de cette troisième catégorie.

Tout le monde se souvient encore de sa déclaration, en début de saison, qui frisait l’arrogance, lui qui affirmait, du haut de ses 22 ans et prêt à entamer sa troisième saison dans la Ligue, qu’il faisait partie des cinq meilleurs meneurs de la NBA. Beaucoup ont souri, certains se sont moqués, mais le meneur des Grizzlies, lui, a assumé ses propos, joignant les actes aux paroles. Aujourd’hui, il tourne à 24,4 points, 5,7 rebonds et 6,7 passes de moyenne par match dans l’une des meilleures franchises.