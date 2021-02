S'il est déjà compliqué de rivaliser avec Ostende cette saison, ça l'est encore plus quand des joueurs arrivent et partent en cours d'exercice. Malheureusement, c'est devenu une habitude dans le chef des Giants d'Anvers qui, après avoir perdu Kenneth Smith (remplacé par Sterling Gibbs) , viennent de perdre Jalen Jenkins.En effet, le club vient d'annoncer que les deux parties avaient décidé de mettre un terme à leur collaboration. Les raisons du divorce n'ont pas été évoquées mais le club affirme qu'il n'est pas (encore) à la recherche d'un remplaçant mais qu'il reste attentif à toutes les opportunités.

Cette saison, le pivot américain âgé de 26 ans tournait à 6.7 points, 5.4 rebonds et 1.7 passe par match en 20 minutes.







Leander Dedroog prolonge à Limburg United



Si d'un côté, il y a des départs, chez d'autres, il y a des prolongations. La bonne nouvelle est arrivée ce mercredi du côté de Limburg United qui a trouvé un terrain d'entente avec Leander Dedroog (21 ans) pour une prolongation de contrat de trois saisons supplémentaires.Une bonne nouvelle pour les Limbourgeois qui conservent un joueur formé au club et qui vient d'être présélectionné par Dario Gjergja pour la prochaine fenêtre internationale avec les Belgian Lions.