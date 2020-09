Privés de Gary Harris, de Will Barton et menés 3-1 face au Jazz au premier tour des playoffs, on ne donnait pas cher de la peau des Nuggets dans ce premier tour. Mais attention : il ne faut pas croquer dans le Nugget avant de l’avoir digéré et Utah l’a appris à ses dépens. Même scénario face aux Clippers où la deuxième franchise de Los Angeles menait là aussi 3-1 avant de s’incliner 4-3.



