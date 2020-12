James Harden veut quitter Houston mais entre ses désirs et la réalité, il y a un gouffre! Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Après des playoffs plutôt mauvais, Houston est en train de vivre une révolution complète: exit Daryl Morey, le GM, exit Mike D'Antoni, le coach et exit, Russell Westbrook. Un sacré nettoyage qui n'est peut-être pas terminé. Depuis quelques semaines, James Harden, le barbu le plus célèbre de NBA, a émis le souhait de quitter le Texas. Une envie que l'on peut comprendre tant le projet des Rockets prend l'eau mais dans la réalité, il est bien plus compliqué à mettre en œuvre. Si James Harden a annoncé ses destinations préférées, un transfert semble compliqué à concrétiser car dans ce dossier, finalement, ce sont les Rockets qui gardent la main et après avoir perdu Russell Westbrook pour récupérer un John Wall qui n'a plus joué depuis près de deux mois, ils ne vont certainement pas brader leur barbu. Analyse des quatre pistes (Milwaukee, Philadelphie, Miami et Brooklyn) envisagées par James Harden en cas de départ.