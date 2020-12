Il y a un peu plus de deux ans, Yoeri Schoepen disputait le Final Four de la Ligue des champions et faisait figure de "petit jeune" au sein d’une très expérimentée équipe des Giants d’Anvers. Deux ans plus tard, le voilà au Spirou de Charleroi, privé de coupe d’Europe et, du haut de ses 26 ans, il fait figure "d’ancien" au sein d’un effectif carolo qui flirte à peine avec la vingtaine. Un changement radical de statut en quelques mois qui lui a demandé quelques ajustements.