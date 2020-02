Ce lundi, le Staples Center était complet. Pourtant, ce n'était pas un soir de match pour les Los Angeles Lakers. Non, toute la ville s'était donné rendez-vous pour célébrer comme il se doit Kobe Bryant, ainsi que sa fille Gianna et les sept autres personnes décédées dans un crash d'hélicoptère. Ils étaient plus de 20.000 à avoir pris place dans la salle californienne et de nombreuses stars avaient répondu présent. Pour ne citer qu'eux: LeBron James, Michael Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Pau Gasol, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich, Doc Rivers, Stephen Curry, James Harden, sans oublier le patron de la Ligue Adam Silver. Des célébrités de la musique Kanye West, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, du cinéma Spike Lee, de la télévision comme l'animateur Jimmy Kimmel étaient également dans les murs.Ils sont nombreux a avoir pris la parole au micro. Des hommages plus poignants les uns que les autres alors certains ont décidé d'y aller d'une petite note d'humour pour adoucir la peine. A commencer par, himself, lui qui considérait Kobe Bryant comme son petit frère.Il y en a un autre qui a partagé une grande partie de sa carrière avec le Black Mamba, c'est. Même si leur relation n'a pas toujours été rose, ils ont glané des titres ensemble et Big Diesel s'est permis une petite indiscrétion à propos de Kobe Bryant.Enorme éclat de rire dans le Staples Center, du Shaq dans le texte!La dernière à avoir fait un petit trait d'humour durant la cérémonie, c'est, légende de la WNBA. Elle a rendu hommage à Gianna, la fille de Kobe Bryant, qui était promise à une grande carrière de basketteuse.Des petites phrases qui auront, à coup sûr, amené un petit sourire sur le visage de Kobe Bryant qui a certainement apprécié ce dernier hommage qui lui a été rendu dans sa maison, son Staples Center.