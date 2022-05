Jean-Marc Jaumin sera encore le coach du Brussels la saison prochaine et dispose d'une option pour une saison supplémentaire en 2023-2024. Jaumin était arrivé en octobre dans la capitale belge pour succéder à Ian Hanavan. Il a mené le club bruxellois jusqu'au 2e tour des BNXT playoffs, éliminé par Anvers la semaine passée. Il va désormais s'atteler à composer son staff coaching et son groupe de joueurs en vue de la saison prochaine. Seuls Louis Hazard et Terry Deroover sont encore sous contrat la saison prochaine, tandis que le club dispose d'une option pour Ekamba et Tshibangu.

Bruxellois de naissance, Jean-Marc Jaumin, 52 ans, a connu une carrière de joueur qui l'a fait passer, notamment, par Malaga, le Real Madrid, Gran Canaria, Ostende ou encore Mons-Hainaut. Coach depuis 2008, il s'est notamment occupé d'Ostende et d'Alost en Belgique, mais également de Lugano et de Genève en Suisse ainsi que de Den Bosch aux Pays-Bas.