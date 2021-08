Jean-Marc Mwema fait son grand retour à Anvers Basket Jérôme Brys Après cinq saisons à Ostende, pour autant de titres, l'ailier fort des Belgian Lions fait son retour chez les Giants. © BELGA

Pouvait-il en être autrement? Après avoir évolué entre 2008 et 2016 chez les Giants, Jean-Marc Mwema avait décidé de quitter les Anversois pour prendre la direction de la Côte, histoire d'ajouter quelques titres de champion de Belgique à son compteur. Mais à 31 ans, et originaire de Merksem (Anvers), l'ailier fort des Belgian Lions fait son retour à la maison, chez lui, à Anvers.



Jean-Marc Mwema a en effet paraphé un contrat avec les Giants pour les trois prochaines saisons. L'année dernière, sous le maillot ostendais, il tournait à 6.2 points, 4.6 rebonds et 1.4 passe de moyenne par match.



Un dernier renfort pour Anvers qui confirme les ambitions des Principautaires qui veulent mettre fin à l'hégémonie ostendaise en Belgique. A noter que Vincent Kesteloot n'apparaît plus dans l'effectif annoncé sur les réseaux sociaux par les Anversois. Fera-t-il le chemin inverse de Jean-Marc Mwema en direction d'Ostende?



L'effectif d'Anvers



Dennis Donkor, Roby Rogiers, Niels De Ridder, Thijs De Ridder, Niels Van Den Eynde, Phil Cofer, Seppe D’Espallier, Cameron Krutwig, Matt Tiby, Elvar Fridriksson et Jean-Marc Mwema.