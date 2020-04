Le président de l'AWBB (fédération francophone) et de la fédération BasketBelgium s'exprimera sur Facebook.

Les sports collectifs amateurs restent toujours dans le flou à l’heure actuelle quant au sort qui leur sera réservé en période de déconfinement. La Première ministre Sophie Wilmès n’a pas évoqué le sujet lors de la dernière conférence de presse tenue par le Conseil National de Sécurité.

Ce lundi 27 avril, l’AWBB était représenté lors d’une réunion en visioconférence avec la ministre des sports et quelques experts mais de nombreuses questions demeurent encore sans réponse. Tout ce que l’on sait, c’est que l’on n'est pas encore prêt de retrouver les salles de basket. Si la saison 2019-20 a été entérinée depuis quelques semaines déjà, c’est la reprise de la campagne 2020-21 qui pose désormais le plus question. Et les points d’interrogation s’accumulent légitimement parmi les clubs amateurs.

Pour tenter d’éclaircir certains sujets et de renseigner au mieux les membres, Jean-Pierre Delchef a accepté de répondre aux questions les plus pertinentes ce week-end sur la page Facebook de l’AWBB.