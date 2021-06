La dernière fois que Team USA a participé à une compétition internationale, c’était en Coupe du monde, en 2019, et on peut parler de fiasco. Sans réelle star, du moins à l’époque car Jayson Tatum et Donovan Mitchell ont changé de statut depuis, les Américains ont décroché une piètre 7e place, battus par la France en quart de finale, par la Serbie en match de classement avant de péniblement venir à bout de la Pologne…