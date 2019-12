Après Chris Tawiah et Ordane Kanda, c'est un troisième joueur qui vient de quitter le Spirou de Charleroi. À la différence que cette fois-ci, ce n'est pas la direction carolo qui a décidé de s'en séparer mais bien le joueur lui-même qui a souhaité quitter le club avec effet immédiat. "Ce dimanche matin, Joe Rahon a demandé à quitter le Spirou Basket pour prendre le chemin de Francfort, explique la direction du club. La Direction regrette totalement cette attitude plus que détestable et ce manque de respect pour le Spirou Basket. Une fois encore, la Direction ne peut que constater le côté "mercenaire" de ce genre de joueur. Durant les derniers jours, le meneur avait clairement montré son détachement par rapport au projet sportif Spirou à l’entraînement mais aussi lors des échanges avec la Direction. Impossible de retenir un joueur contre sa volonté. Le Spirou Basket s’est donc résigné à le laisser partir immédiatement même si cela tombe au plus mauvais moment puisque ce sont huit matches qui attendent le Spirou Basket durant le mois de décembre."



Dans l'optique de la direction carolo, l'équipe est construite autour de joueurs qui ne voient pas leur passage à Charleroi comme un tremplin rapide. "Avec ou sans Rahon, le Spirou Basket poursuivra sa marche en avant et reconstruction sportive basée sur des valeurs de loyauté, de professionnalisme, de passion", conclut la direction.



Un nouveau changement alors que le Spirou accueille Louvain ce mercredi avant de se déplacer à Ostende samedi prochain.