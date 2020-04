Parmis les 205 joueurs annoncés, 163 joueurs proviennent du circuit américain et 42 du circuit international.

Les inscriptions pour la Draft NBA 2020 ont été clôturées ce mardi par la NBA. On connaît donc à présent le nom de tous les jeunes candidats qui ont jusqu'à 10 jours avant la cérémonie, prévue le 25 juin à Brooklyn, pour se retirer de cette liste. Et dans celle-ci, on retrouve la trace d'un joueur belge : Joël Ekamba. S'il ne fait pas partie des plus gros prospects, l'arrière de 19 ans était éligible et a donc décidé de tenter sa chance. Formé à Mons-Hainaut où il a passé toute la saison 2018-19 au contact de l'équipe pro, Joël Ekamba a ensuite rejoint l'équipe Espoirs de Limoges (France) en novembre dernier. Il y évolue en U21 tout en s'entraînant avec l'équipe première. Depuis son arrivée, il a compilé 13 points, 3 rebonds et 2,2 passes décisives en 24 minutes de moyenne par match.

Programmée le 25 juin à Brooklyn, la tenue de la cérémonie reste fortement menacée par l'épidémie de coronavirus et risque donc d'être reportée. D'autant que les deux mois avant la Draft sont généralement mis à profit par les différentes franchises NBA pour tester certains prospect sur le terrain et leur faire passer des entretiens de personnalité. Ce qui est rendu totalement impossible par la situation sanitaire actuelle. À moins que la NBA décide d'organiser l'événement à huis clos comme cela fut notamment le cas en WNBA cette année.