Phoenix Suns-Philadelphia Sixers, la nuit passée. Le marquoir affiche 115-113 en faveur des Suns lorsque Chris Paul obtient deux lancers francs à 0,8 seconde du buzzer. Autant dire que le match est plié. Surtout après que le meneur ait transformé sa première tentative: 116-113. Et plus le moindre temps mort à disposition des Sixers pour repartir du milieu de terrain.Mais l'impossible est pourtant redevenu possible quelques secondes plus tard. Chris Paul a raté son deuxième lancer et Joel Embiid a capté le 17e rebond de sa soirée. Il n'a alors plus qu'une demi seconde pour une tentative du désespoir. Un shoot de 25 mètres qui avait un bon 95% de chance de finir en "air ball" (comprenez que le ballon n'aurait touché ni le panier, ni le panneau). Mais pas pour Embiid, décidément très en forme avec déjà 38 points inscrits durant le match.Le tir sera à deux doigts de faire mouche, via la planche, mais un "in and out" aura finalement raison des Sixers. Les joueurs et le stade ont pourtant cru, l'espace d'une seconde, qu'ils auraient droit à des prolongations et, surtout, à des souvenirs pour la vie...