Ce n’est pas tous les jours qu’un club belge peut se vanter de recruter un international avec 136 caps chez les Belgian Lions au compteur. C’est pourtant le cas de Limbug United qui a annoncé l’arrivée de Jonathan Tabu pour un bail de deux mois afin de remplacer le meneur américain Casey Benson, blessé à la cheville.

À 36 ans, le joueur d’origine congolaise est de retour dans la compétition belge qu’il avait quittée en 2010 après six années passées sous la maillot du Spirou Charleroi (avec 3 titres de champion et une Coupe à son palmarès). Depuis, il a pas mal voyagé en Europe avec des passages en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France. C’est d’ailleurs dans l’Hexagone qu’il a effectué sa dernière apparition en date au mois de décembre en tant que pigiste médical du côté de Chalôns-Reims afin de suppléer la blessure de son compatriote Jean Salumu. Avant ça, il était resté presque 9 mois sans contrat malgré quelques sollicitations en Belgique et à l'étranger mais à des conditions jugées insuffisantes. Récemment, il s'était aussi entraîné avec l'équipe du Brussels mais c'est donc Limburg qui a réussi à concrétiser l'affaire.

Jonathan Tabu jouera déjà son premier match sous ses nouvelles couleurs dès ce vendredi face à Alost, en demi-finale de la Coupe de Belgique. Le match retour est programmé dimanche sur le parquet alostois.