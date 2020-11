À 35 ans, Jonathan Tabu réalise un très bon début de saison avec Manresa.

En plantant 23 points face à Bilbao ce week-end, agrémentés de trois assists et neuf fautes provoquées, le tout en 21 minutes, Jonathan Tabu a confirmé son retour heureux sur les parquets espagnols. Sous le maillot de Manresa, son quatrième club en Ligue ACB, l’arrière de 35 ans a connu une adaptation rapide dans sa nouvelle équipe.

"À mon âge, avec plus de 15 ans d’expérience, on sait qu’il n’y a pas d’autre choix que de s’adapter très vite. Lors de contrats courts, il faut être rapidement rentable pour l’équipe et ainsi garder de la valeur", admet l’international belge. "En ce qui me concerne, mon contrat le plus long reste mon tout premier au Spirou. Après ça, je n’ai plus jamais signé plus de deux ou trois saisons consécutives avec un même club."