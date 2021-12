Jonathan Tabu rejoint Champagne Basket pour pallier la blessure de... Jean Salumu Basket J.Br. Sans club depuis quelques mois, le meneur belge de 36 ans a trouvé un nouveau point de chute. © BELGA

En avril dernier, Jonathan Tabu mettait un terme, d'un commun accord avec son club espagnol de Manresa, à son contrat. Depuis, l'international belge était en stand-by, en attente d'un nouveau défi pour sa carrière. S'il avouait de lui-même ne pas se mettre de pression pour trouver un nouveau point de chute, Jonathan Tabu a encore des objectifs professionnels et le plus important d'entre eux, c'est sans conteste une participation à l'Euro 2022 avec les Belgian Lions.



Mais pour avoir la préférence de Dario Gjergja, le coach de l'équipe nationale, il faut jouer. Et bonne nouvelle pour le meneur de 36 ans: il vient de parapher un contrat avec les Français de Champagne Basket pour pallier la blessure... de Jean Salumu, touché au genou. Le malheur des uns fait le bonheur des autres serait-on tenté d'écrire mais c'est en tout cas une belle opportunité pour l'ancien carolo de se relancer et de montrer qu'il a encore de bonnes jambes.



Après quelques passages en Espagne (Fuenlabrada, Saragosse, Bilbao et Manresa), Jonathan Tabu n'arrive pas en terres inconnues non plus vu qu'il a déjà évolué dans l'Hexagone par le passé, pour le compte du Mans et de Le Portel. Champagne Basket sera donc sa troisième destination française.



Actuellement, Champagne Basket pointe à la 16e place du championnat avec un triste bilan de 3 victoires pour 7 défaites.