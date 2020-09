Julie Allemand a bouclé sa première saison en WNBA avec 8,5 pts de moyenne, 4,6 rebonds et 5,8 assists par rencontre, terminant deuxième meilleure passeuse de la Ligue avec une moyenne de 5,8 assists par match. Jamais une Rookie n'avait réussi plus de 7,0 pts, 4,0 rbds et 5,0 passes décisives de moyenne par match sur sa saison.

La Liégeoise a fait l'unanimité, elle qui a été élue par onze des douze coachs de WNBA. Ces derniers ont chacun sélectionné cinq joueuses, sans pouvoir sélectionner des joueuses de leur propre équipe.

Julie Allemand est la sixième joueuse d'Indiana à figurer dans la WNBA All-Rookie Team, après Teaira McCowan (2019), Kelsey Mitchell (2018), Tiffany Mitchell (2016), Natalie Achonwa (2015) et Tan White (2005).

Les autres joueuses de la All-Rookie Team de la WNBA sont Crystal Dangerfield (Minnesota Lynx), Satou Sabally (Dallas Wings), Chennedy Carter (Atlanta Dream) et Jazmine Jones (New York Liberty).