Julie Allemand forfait pour la dernière fenêtre de qualification à l’Euro Basket Denis Esser La meneuse des Belgian Cats et de Montpellier est blessée aux adducteurs. © D.R.

La nouvelle est tombée ce mardi : Victime d’une blessure musculaire aux adducteurs, Julie Allemand est « out » pour trois semaines au minimum. Si cela ne fait pas l’affaire de Montpellier et de son coach Thibaut Petit, cette blessure est également synonyme de forfait pour les deux prochaines rencontres des Belgian Cats.



Durant la première semaine de février, et une nouvelle fois dans une bulle hermétique organisée par la FIBA au Portugal (à Matosinhos cette fois), les Belgian Cats disputeront en effet la dernière fenêtre des qualifications à l’Euro 2021 qui doit se dérouler du 17 au 27 juin prochain en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence).



Si cette blessure est embêtante pour Julie Allemand, il est peu probable qu’elle soit due à une surcharge. Après la courte mais intense saison WNBA, le rythme s’est en effet ralenti pour la Liégeoise dont le club s’est retiré de l’Euroleague féminine en raison de la situation sanitaire. Pour les Cats également, ce forfait est ennuyeux mais pas catastrophique non plus dès lors que nos compatriotes sont d’ores et déjà assurées de la première place du groupe et donc de leur qualification. Elles ne peuvent plus être rattrapées et donc ces deux rencontres se disputeront sans pression.