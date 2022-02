Julie Allemand, 25 ans, retournera en WNBA cet été, mais troquera le maillot d'Indiana Fever pour celui de Chicago Sky, a annoncé jeudi la franchise de Chicago, championne WNBA pour la première fois de son histoire l'été dernier. Elle pourrait être suivie par Emma Meesseman, dont la presse annonce l'arrivée à Chicago depuis quelques jours.

Dans le cadre d'un échange triangulaire avec Indiana et Phoenix, la meneuse liégeoise prend le chemin de Chicago, où elle disputera sa deuxième saison dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin. Dans une bulle à Bradenton en Floride il y a deux ans, Julie Allemand avait ponctué sa première saison avec Indiana Fever, qui l'avait draftée, en terminant dans la All-Rookie Team grâce à une moyenne 8,5 pts de moyenne, 4,6 rebonds et 5,8 assists par rencontre, finissant deuxième meilleure passeuse du championnat avec une moyenne de 5,8 assists par match. Jamais une rookie n'avait réussi plus de 7,0 pts, 4,0 rbds et 5,0 passes décisives de moyenne par match sur sa saison.

"Nous sommes impatients de l'accueillir" , a réagi l'entraîneur James Wade. "Elle a déjà prouvé sa valeur en tant que meneuse de jeu. Elle était l'une des plus grandes surprises de la bulle WNBA en 2020. En outre, elle a accompli beaucoup de choses en Europe et dans les compétitions de la Fiba".

L'an dernier, tout comme Emma Meesseman, Julie Allemand avait fait l'impasse sur la WNBA se consacrant à l'équipe nationale pour l'Euro 2021 (bronze) et les JO de Tokyo (7e, quarts de finaliste). La semaine dernière, Chicago Sky a annoncé l'arrivée d'Ann Wauters dans son staff comme assistante. La saison 2022 de WNBA démarre le 6 mai et la fin de la phase régulière, à l'issue de 36 matches, est fixée au 14 août avant les playoffs.