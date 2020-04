L'internationale belge de basket Julie Allemand quitte l'ASVEL Lyon pour Montpellier, ont annoncé les Gazelles vendredi. La meneuse belge de 23 ans (1m74) a passé trois ans à l'ASVEL Lyon, où elle est arrivée en provenance des Castors Braine.

Après avoir décroché trois titres de championne de Belgique avec Braine (2015, 2016, 2017), Julie Allemand est devenue championne de France l'année dernière avec Lyon. L'ASVEL était en tête du championnat cette saison mais le championnat français a été arrêté en raison de la pandémie de coronavirus. Aucun titre n'est décerné cette saison. Montpellier pointait au 3e rang du championnat et disputera l'Euroligue la saison prochaine.

La meneuse liégeoise est aussi un des piliers des Belgian Cats, qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo, reportés en 2021.

"En véritable meneuse, Julie drive ses coéquipières. Avec une belle lecture de jeu, elle délivre de nombreux caviars, ce qui en fait d'ailleurs la deuxième meilleure passeuse de la Ligue Féminine de Basket cette saison", indique Montpellier sur son site internet. "Pour autant, Julie est également capable de réaliser de belles prouesses offensives quand son équipe tourne au ralenti: on peut notamment citer un 1/8ème de finale face à la Slovaquie lors du dernier Euro où elle a terminé la rencontre avec 25 points à son compteur. Mais notre nouvelle Gazelle impressionne également de par sa détermination et son physique. Notre coach aime dire qu'elle a trois poumons. Elle est rapide et explosive, ce qui fait d'elle l'une des meilleures meneuses européennes".

Avant de rejoindre les Gazelles de Montpellier la saison prochaine, Julie Allemand devrait rejoindre le Fever d'Indiana avec lequel elle doit effectuer ses débuts en WNBA cet été. Le championnat professionnel nord-américain de basket féminin était censé débuter le 15 mai mais a été reporté à une date encore indéterminée en raison de la crise du coronavirus.