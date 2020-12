Du haut de ses 35 ans, Justin Cage est l’un des joueurs les plus âgés de notre championnat. Mais il est surtout le plus fidèle. Cela fait douze saisons que l’Américain porte la vareuse montoise avec laquelle il a connu des dizaines de coéquipiers différents et affronté des centaines d’adversaires. D’André Riddick à Brian Lynch en passant par Marcus Faison ou Roel Moors. Et malgré le poids des années, le capitaine garde sa motivation intacte.

Justin, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

"J’avoue que ça n’a pas été simple avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois. On doit essayer de se focaliser sur le basket alors qu’il se passe des choses très tristes. Mais on se dit justement que nous sommes, en tant que joueurs, dans une bonne situation donc on ne se plaint pas."