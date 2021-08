Le RSW Liège Basket et son pivot remplaçant, le jeune espoir français Quentin Klingelschmitt, ayant dû se séparer en raison des problèmes de dos du joueur, il fallait lui trouver un remplaçant. C’est désormais chose faite avec la signature du…liégeois Justin Kohajda (25 ans - 2m07).

Pour Kohajda, il s’agit d’un retour aux sources. Formé au club principautaire, celui-ci avait ensuite évolué à Ostende, Alost et enfin Limburg avant de revenir une première fois au Country-Hall pour jouer les doublures de l’Américain Donovon Jack. C’était il y a deux ans quand des problèmes de procédure avaient finalement empêché l’obtention de leur permis unique (travail et séjour) aux américains recrutés alors. Propulsé sur le devant de la scène dans une équipe liégeo-liégeoise, Justin Kohajda avait livré une saison très correcte comme titulaire. Prolongé, il avait toutefois été libéré par le club en novembre de l’an dernier après une offre du club espagnol de Valladolid (D2) où il avait disputé une bonne saison. Non reconduit, le « Viking », comme on le surnomme parfois, était à la recherche d’un nouveau port d’attache. Il revient donc en bord de Meuse…