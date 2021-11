Avec un physique d’armoire normande (2m06 et sans doute près de 110 kgs), celui qu’on surnomme parfois « le Viking » pour sa dégaine de fort des halles et son look bien typé est par contre un combattant féroce qui joue avec un cœur énorme ! Toujours prêt à tout donner même si, parfois, son enthousiasme peut se retourner contre lui.

Cette hargne de mort de faim, c’est exactement ce qu’il fallait à Lionel Bosco pour catalyser sa second unit. Et ces rotations venues du banc, avec en vedette américaine un Justin Kohajda proprement monstrueux (double-double avec 19pts-14 rbds-1 assist et 2 blocks pour une évaluation de 29), ce sont bien elles qui ont sauvé des Principautaires entrés encore une fois de manière catastrophique dans cette partie.

Distancés 9-25 après 6 minutes, c’est donc avec un Kohajda omniprésent dans les deux raquettes (8 rbds offensifs sur son total de 14) mais aussi un épatant Bruwier (5 rbds et un bloc d’anthologie sur Maras), Potier, Lemaire et Bram Bogaerts que les Liégeois arrêtaient l’hémorragie pour passer un 20-0 en dix minutes de rêve. Remis sur les bons rails, les titulaires et notamment William Robeyns et Kone Bazoumana se mettaient alors au diapason pour limiter les Okapis à 30 petits points sur les 34 minutes suivantes. Un contraste saisissant qui pourra servir de match référence à Lionel Bosco qui répète sans relâche depuis le début de saison qu’il a besoin de l’ensemble de son effectif.

En attendant, outre ce second succès, c’est le retour en nombre du public qui réjouissait le directeur Christophe Muytjens : « On redevient une vrai équipe de D1 et les spectateurs ne s’y trompent pas »