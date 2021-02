Au niveau féminin, c’est une petite révolution qui s’annonce. Une fusion administrative aura lieu entre Kangoeroes Malines et Sint-Katelijne-Waver. Les deux clubs vont donc unir leurs forces. Depuis plus d’une décennie, le SKW est ce qui se fait de mieux en matière de formation. Les sœurs Massey ont signé pour trois ans aux Kangoeroes qui seront coachées par Arvid Diels. Les ambitions seront nationales (Coupe et championnat en Top Division Women 1) et européennes, avec l’EuroLeague dans le viseur malinois.

Affaires à suivre (de près).

Unir les forces pour grandir et devenir un incontournable du basketball belge : les Kangoeroes Basket Malines ont pris des décisions qui influenceront largement leur futur sportif. Le club de Luc Katra a signé un accord pour les trois prochaines saisons avec Guco Lier. Le club actif en TDM1 s’appuie exclusivement sur la formation. La pouponnière à talent lierroise coachée par Steve Ibens devrait importer ses talents dans l’effectif pro des Kangoeroes qui évolue en EuroMillions Basketball League. Ils pourront s’entraîner avec les pros et expérimenter leurs progrès en TDM1. En amenant ses talents au plus haut niveau (Niels Van den Eynde - Antwerp Giants, Vic Van Oosterwijck Kangoeroes Malines) et Heleen Nauwelaers (Tenerife & Belgian Cats), la Guco Academy a déjà montré tout son savoir-faire.