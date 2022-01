Kayel Locke quitte Mons sans avoir disputé le moindre match Basket Belga Arrivé il y a quelques jours pour compenser le départ de Paolo Marinelli, l'Américain Kayel Locke quitte déjà Mons pour des raisons personnelles et médicales sans avoir disputé le moindre match en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. © DR

L'ailier américain âgé de 27 ans était arrivé à la Diamonte Arena il y a quelques jours pour pallier la fin du contrat de Paolo Marinelli et la blessure de Justin Cage. Finalement, le club vient d'annoncer ce jeudi que le joueur a décidé de rentrer aux États-Unis. "Le contrat de Kayel Locke ne pourra être définitivement validé. En effet, pour des raisons personnelles et médicales, le joueur a préféré rentrer aux États-Unis. Nous comprenons la décision de Kayel et lui souhaitons le meilleur pour son avenir", expliquent les dirigeants montois au travers d'un communiqué de presse.



Au classement de la BNXT League, Mons pointe actuellement à la 5e place avec un bilan de 6 victoires pour 5 défaites.