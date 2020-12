Kenneth Smith (Anvers) sur le départ? Les Giants ont été contactés pour leur meneur américain Basket Jérôme Brys Les Français de Limoges sont sur la balle pour remplacer DeMarcus Nelson qui est blessé. © BELGA

Les Giants d'Anvers vont-ils perdre l'un de leurs meilleurs joueurs prochainement? Rien d'impossible car Kenneth "Speedy" Smith semble attirer l'attention autour de lui. Il faut dire que depuis le début de la saison, le meneur américain (passé par le Spirou de Charleroi) s'est érigé en leader chez les Giants, lui qui tourne à 15 points, 6 passes et 2.5 rebonds par match en Eurocup. De quoi, bien évidemment susciter l'intérêt de plus grosses cylindrées européennes.



Parmi celles-ci, les Français du CSP Limoges qui viennent de perdre DeMarcus Nelson sur blessure. Côté anversois, on confirme bien avoir été contacté et approché pour un éventuel transfert du meneur américain. Mais à l'heure actuelle, rien n'a été signé et Speedy Smith fait toujours bien partie de l'effectif anversois. Pour combien de temps encore? Même dans les rangs anversois, il est impossible de le dire.



A noter qu'en cas de départ, les Anversois toucheraient certainement une importante compensation financière, ce qui n'est pas négligeable en cette période compliquée pour tous les clubs. Le départ de Kenneth Smith laisserait en tout cas un grand vide au sein de l'effectif anversois et serait aussi une grande perte pour le championnat belge.



Verdict dans les prochains jours (heures) mais comme on le dit souvent: il n'y a pas de fumée sans feu.