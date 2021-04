KD, qui est monté au jeu dans le 2e quart-temps, a aussi capté 7 rebonds et donné 5 passes décisives, mais aussi perdu 6 ballons. Kyrie Irving, autre membre du "Big 3", a été le meilleur marqueur de son équipe avec 24 points. Les Nets étaient privés cette fois de James Harden (blessé aux ischio-jambiers). Après cette 36e victoire (16 défaites), Brooklyn reprend seul la tête de la conférence Est.

L'autre leader de conférence, celle de l'Ouest, Utah a été moins heureux. Le Jazz (38-13) a échoué en prolongation 117-113 chez leurs très inattendus dauphins : les Phoenix Suns (36-16). Le jeune Devin Booker (35 pts) et le vétéran Chris Paul (29 pts, 9 ast), le duo d'arrière local, a été dominateur dans ce 7e succès de rang de la franchise de l'Arizona. Le pivot DeAndre Ayton (18 pts, 12 rebs, 3 contres, 2 interceptions) a tenu la dragée haute face à Rudy Gobert (16 pts, 18 rebs, 3 interceptions). Donovan Mitchell, l'autre star du Jazz, aura vu sa belle prestation (41 pts, 8 rebs, 3 ast) s'avérer vaine.

Denver en est aussi à sept victoires de suite après celle remportée 106-96 face à San Antonio. Nikola Jokic, a confirmé son rôle de MVP potentiel. Le pivot serbe des Nuggets a manqué d'un rien un triple-double (25 pts, 10 ast, 9 rebs). Il a été bien épaulé par Michael Porter Jr (18 pts, 10 rebs). Denver conforte sa 4e place à l'Ouest (33-18) juste derrière les Los Angeles Clippers (34-18).

Comme souvent, Russell Westbrook a soigné sa fiche de statistiques mercredi, aux dépens cette fois d'Orlando battu 116-131. Le meneur Washington a réussi le 20e triple-double de sa saison ( 23 pts, 15 ast, 14 rebs), en à peine 26 minutes de jeu, et le 5e sur ses six derniers matchs. Les Wizards récupéraient leur autre "gâchette", Bradley Beal, absent 5 rencontres. Beal a rentré 26 points. Ces deux dernières saisons, il a marqué au moins 25 points dans 56 de ses 65 matchs. Washington, qui est 13e à l'Est (18-32), a rentré 19 tirs primés sur 36, record de la franchise cette saison