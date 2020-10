Khalid Boukichou n'est plus un joueur du Spirou: le club a mis un terme à son contrat avec effet immédiat! Basket J.Br. L'international belge ne fait plus partie de l'effectif 2020-2021 du club! © BELGA

A quelques jours de la reprise du championnat, prévue le week-end du 6-7-8 novembre, voilà un mouvement qui risque de faire beaucoup de bruit au sein du Spirou de Charleroi.



Absent lors du traditionnel shooting media de cette semaine, Khalid Boukichou, le pivot international des Carolos, ne portera plus le maillot carolo. Son contrat vient d'être rompu par les Sambriens. "Comme certains supporters ont pu s’en rendre compte, Khalid Boukichou n’était pas présent au shooting photos officiel de l’Euromillions League organisé ce mardi 20 octobre dans notre salle d’entraînement à Jumet, explique le club sur sa page Facebook. Le Spirou Basket a mis un terme à son contrat ce lundi. Ce dernier ne fait plus partie de l’effectif du Spirou Basket 2020-2021."



Un coup dur certainement pour les Carolos qui ont pris une décision forte en se séparant, avec effet immédiat, de celui qui devait être l'un des fers de lance de l'équipe cette saison.



Les raisons de cette rupture de contrat ne sont pas connues.



Reste à voir à présent si le club aura le temps de trouver un remplaçant avant le début du championnat et quelle sera la future destination de Khalid Boukichou...