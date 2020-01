Lors du match retour de la demi-finale de coupe de Belgique entre le Spirou et Alost, une échauffourée s'est tenue entre plusieurs joueurs des deux équipes. Mais alors que le meneur alostois, Riley Lachance, se trouvait à terre, il a été victime d'un coup de pied dans le bas du dos de Khalid Boukichou. Un fait qui a été sanctionné... d'une faute technique par le trio arbitral. Une décision qui en a surpris plus d'uns. Les faits ont été revus mais l'incident ayant déjà été sanctionné en cours de match par une faute technique, une révision n'est pas possible.

Le département des arbitres de la Pro Basketball League a examiné l'incident et déclare qu'il s'agit d'une faute disqualifiante claire, qui aurait dû être sanctionnée de cette manière. Entre-temps, les recommandations appropriées ont été communiquées aux arbitres concernés.



Quant à Arthur Goethals, le président de la PBL: "PBL déplore et désapprouve fortement le comportement de Khalid Boukichou. Un tel comportement n'appartient pas à un terrain de basket."



En attendant, Khalid Boukichou ne sera pas sanctionné pour cette fois-ci mais devra se montrer très prudent lors de ses prochaines sorties car ses moindres faits et gestes seront très certainement scrutés par le corps arbitral.