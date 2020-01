On évoque tellement les cinq titres NBA de Kobe Bryant qu'on en oublierait presque ce Etats-Unis - Espagne légendaire en finale des JO 2008, dans un contexte tout particulier.

Douze ans après l'ultra domination de lalors des JO d'Atlanta et huit ans après un nouveau titre (plus laborieux) à Sydney, les Etats-Unis se présentaient à Pékin avec un esprit de revanche. En effet, les superstars de la NBA avaient boudé les mondiaux d'Indianapolis en 2002 et le Team USA avait été éliminé dès les quarts de finale. Lors des JO 2004, rebelote: c'est une équipe B, voire C, qui est alignée. Résultat: une défaite en demi-finale face à l'Argentine.Lase met en place dès 2006, sous la houlette de Jerry Colangelo. Le championnat du monde au Japon est toutefois un nouvel échec, avec une défaite contre la Grèce en demi-finale. Mais le nouveau manager a mis en place un règlement intérieur qui oblige les joueurs à s'engager jusqu'aux JO 2008.Le Team USA arrive donc à Pékin avec une certaine cohésion et surtout la détermination de reprendre son trône. Jason Kidd, Chris Paul, Deron Williams, Michael Redd, Carmelo Anthony, Tayshaun Prince, Chris Bosh, Carlos Boozer, Dwight Howard mais aussi, et surtout, le trio Dwyane Wade, Lebron James et Kobe Bryant sont en mission. La finale contre l'Espagne, championne du monde en titre, restera comme l'un des plus grands matches de l'histoire. Entre un festival de paniers à trois points, une première mi-temps très riche en points inscrits et une seconde d'un niveau de jeu tout simplement exceptionnel, ceux qui ont assisté à ce match resteront marqués à vie.Dans le quatrième quart-temps, l'Espagne se rapproche du Team USA à plusieurs reprises et prend même l'ascendant… moral, sur un dunk stratosphérique de Rudy Fernandez au nez et à la barbe de Dwight Howard. A 3'13" du buzzer, alors que l'Espagne n'est plus qu'à 5 points, Kobe Bryant prend toutefois les choses en main avec un trois points primé d'un lancer et de la sortie de Fernandez pour sa 5e faute personnelle. Kobe Bryant célèbre ce shoot décisif d'un index sur la bouche qui restera l'image du tournoi.