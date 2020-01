Les gamins qui ont grandi en voyant jouer Kobe Bryant le pleurent. Black mamba, lui, avait été biberonné aux shoots de Michael Jordan, et cela se voyait.

Michael Jordan a toujours inspiré Kobe Bryant. Le numéro 24 de l'arrière des Lakers était d'ailleurs une suite logique au 23 qui accompagnait le nom "Jordan" sur le maillot des Bulls et le cadet poussait parfois très loin le mimétisme avec son aîné. Bien sûr, son talent et sa taille (Bryant faisait 1m98, comme son idole) ont beaucoup aidé à en faire l'héritier du plus célèbre joueur de l'histoire. Mais son travail acharné a achevé de le mettre sur la voie. Des feintes aux mimiques, en passant par un tir-signature à reculons, Kobe Bryant a énormément travaillé pour arriver au niveau de Jordan. Nul doute qu'il aurait aimé décrocher un sixième titre NBA avant de ranger ses baskets, pour égaler son modèle.Mis à part sur ce plan statistique, c'était une véritable "Kobe conforme", comme le titraient joliment nos confrères de L'Equipe ce lundi matin. Jugez plutôt: