Ça y est: le Phoenix Brussels affiche complet et pour la première fois depuis son accession au sein de l'élite du basket belge, il n'y aura pas d'Américains dans le groupe. La dernière recrue se nomme Kristijan Krajina.



Il s'agit d'un pivot d'origine croate qui culmine à 2m08 (30 ans). La saison dernière, il évoluait en Suisse, du côté de Fribourg, où il tournait à 9.6 points et 6 rebonds de moyenne en championnat. Durant sa longue carrière, le nouvel intérieur bruxellois est notamment passé par le Cibona (Croatie), Riga (Lettonie) et Zadar (Croatie). Cette dernière recrue clos le recrutement du Brussels qui dispose à présent d'un groupe complet et prêt à attaquer la nouvelle saison avec de nouveaux objectifs en ligne de mire. "Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Kristijan au Brussels, se réjouit Ian Hanavan, le coach du Phoenix. Nous avons eu l'occasion de le voir jouer à Fribourg et nous avons tout de suite remarqué qu'il s'agissait d'un joueur talentueux."



Le Croate est un joueur costaud qui dispose d'une mentalité de gagnant et qui apportera de la dureté dans le groupe. "Kris est Croate, tout comme Jere Vucica, et grâce à son expérience, il sera un élément important dans le développement de Pavle Djurisic", complète Ian Hanavan.