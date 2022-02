Malines cherche un remplaçant à Nate Grimes ! Basket La rédaction Désormais sûr du Top 5, le coach malinois entend régler le dossier Grimes. © D.R.

Très nerveux avant la rencontre en raison de l’arrivée (très) tardive des Malinois retardés par une panne d’autocar sur le ring de Bruxelles, Kristof Michiels, le coach qui monte, était bien plus détendu après le succès de ses hommes. « Bien sûr, même si cela n’a pas été facile, cette victoire nous assure d’une place dans le top cinq et donc d’une participation à l’Elite Gold ! »



Pas mal pour une première saison en tant que Head coach qui a vu le Limbourgeois emmener les kangoeroes tout en haut de l’affiche, juste derrière les inaccessibles décuples champions ostendais.



Pour ce faire, l’ancien assistant de Bryan Lynch à Limburg, est resté fidèle à ses principes et au premier d’entre eux : l’équipe passe avant l’individu, aussi talentueux soit-il !



Celui qui pourrait très vite en faire les frais c’est l’Américain Nate Grimes pour lequel Michiels a officiellement confirmé chercher un remplaçant : « Maintenant que nous sommes assuré du top 5, on va pouvoir trancher dans ce dossier et vite puisque la date butoir se situe au 15 février. »

Mais pourquoi couper Grimes qui avait fait forte impression par un début de saison tonitruant ?



« Il y a deux raisons. D’abord il a des soucis récurrent au dos qui le handicapent et nous en privent régulièrement. Il y a surtout un problème de mentalité. Il s’estime plus fort que tout le monde et dès qu’il est apte à jouer revendique trente minutes sur le terrain. Cela ne va pas ainsi avec moi. Comme je l’ai dit, l’équipe passe avant tout et cette équipe se débrouille bien, même sans lui. Je ne vais donc pas bouleverser toute cette alchimie pour donner la priorité à un individualiste forcené. Ou bien, il se met au service du groupe et, à condition d’être fit, regagnera du temps de jeu ou bien il sera remplacé ».



Tous les signaux semblent au vert désormais pour prédire que c’est la seconde solution que le président Katra et son coach privilégieront rapidement, d’autant que ces soucis de comportement sont récurrents et avaient déjà été soulignés il y a près de trois mois. La qualification pour la Golden league devrait permettre de clarifier les choses très vite.