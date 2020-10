Kyara Linskens out pour quatre mois, coup dur pour les Belgian Cats Basket Denis Esser C’est un coup dur dont les Belgian Cats se seraient bien passées ! © D.R.

Alors que se profile le prochain rendez-vous international, Kyara Linskens la pivot titulaire de notre équipe nationale s’est blessée au genou le week-end dernier peu avant la fin du match opposant son équipe de Campobasso à Empoli en championnat italien. Touchée au ménisque, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’Ostendaise (23 ans, 1m90). Après plusieurs avis médicaux, il apparait que la déchirure du ménisque devra être traitée chirurgicalement. L’opération se déroulera prochainement en Belgique mais l’indisponibilité de Kyara Linskens est estimée à quatre mois.



Si sa participation aux jeux Olympiques de Tokyo, remis à l’été prochain en raison de la crise Covid, n’est pas compromise, son forfait est d’ores et déjà acté pour les fenêtres internationales de novembre et de février qualificatives pour l’Euro de juin prochain qui se déroulera en France et en Espagne.



Titulaire depuis 2017 aux côtés d’Emma Meesseman sur les postes intérieur, la solide Kyara Linskens est une joueuse discrète mais essentielle dans l’alchimie des Belgian Cats tant son entente avec la MVP des Finals WNBA de 2019 peut faire merveille.



En tête de leur poule de qualification après les deux premières rencontres, les Cats visent une nouvelle place à l’Euro qui serait leur troisième d’affilée. Lors des prochaines « fenêtres » organisées sous forme de bulles par la FIBA, elles doivent encore rencontrer la Finlande et l’Ukraine un fois ainsi que deux fois le Portugal.