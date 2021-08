Dans la nuit de mardi à mercredi, c'était (déjà) le retour des affaires et des gros mouvements en NBA avec l'ouverture officielle de la free agency. Beaucoup de joueurs ont bougé, d'autres ont prolongé. Retrouvez notre bilan de cette première nuit un peu folle.







Les Lakers ont trouvé leurs vétérans



Un début parfait pour le Heat



Les Knicks n'ont pas flambé



En bref



L'arrivée de Russell Westbrook (contre Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell) avait quelque peu dépeuplé l'effectif des Lakers, articulé autour du trio Westbrook-James-Davis. Le travail des dirigeants consistait donc à trouver des joueurs à mettre sur le banc. Et cette première journée a été plutôt productive avec les arrivées de Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington et Dwight Howard. De quoi apporter un peu d'expérience à cette équipe qui est dans une politique de "win now".Pat Riley est un maître de la free agency et il l'a une fois encore démontré. Première cible: Kyle Lowry. Le meneur des Raptors, en fin de contrat, s'est engagé avec le Heat pour 3 saisons et 90 millions. Autre tour de force: la prolongation de contrat, au max, de Jimmy Butler, fer de lance de cette équipe. Mais ce n'est pas tout. Le shooteur Duncan Robinson a été prolongé pour 5 saisons et 90 millions alors que la défense du Heat a été renforcée par l'arrivée du champion en titre PJ Tucker. Une solide armada au sein de laquelle il reste encore Bam Adebayo et Tyler Herro notamment.A Big Apple, par le passé, on avait tendance à avoir les doigts qui flambent au moment de filer des contrats. Mais cette période semble révolue. New York a conservé le duo Nerlens Noel et Alec Burks pour une trentaine de millions de dollars. De plus, les dirigeants ont également offert un nouveau contrat à Derrick Rose qui reste donc au Madison Square Garden. Mais le gros coup de la soirée, c'est l'arrivée d'Evan Fournier. Le Français a paraphé un contrat de 78 millions de dollars sur 4 ans. Un magnifique ajout.Pour être complet, et parmi les principaux mouvements de la nuit, on ajoutera l'arrivée deet deà Chicago, deaux Nuggets, deà Phoenix, deaux Pelicans et d'aux Warriors.Au rayon prolongation,etrestent à Dallas,à Cleveland,à Utah,à Phoenix,à Toronto,aux Clippers,au Thunder,à Sacramento età Portland.